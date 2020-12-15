Вице-президент Федерации гандбола России поделился ожиданиями от матча со сборной Дании

Вице-президент Федерации гандбола России Виктор Поладенко поделился ожиданиями от матча женского чемпионата Европы против сборной Дании.

— Нас ждет важный матч. Раз к нам не поступает никаких сведений, что в команде что-то, значит все нормально. Тяжелая игра будет, датчанкам нужна только победа, — сказал Поладенко «СЭ». — Соперник играет дома, в этом плане у них преимущество, но на них и больше давления. А у нас опыт, мы им давно не проигрывали.

Будет очень тяжелая игра. Чем-то все происходящее напоминает мне Олимпиаду в Рио. Все шло тяжело, не было легких игр. Ощущение, что сейчас все то же самое. В команде все игроки понимаюсь, кто есть кто. Атмосфера нормальная, глупости из прессы только сплотили девчонок, они нормально это воспринимают. Надеюсь, мы выиграем и пройдем в полуфинал.

(Сергей Федоров)