У сборной России перед Евро-2020 запланирован турнир в Польше

Руководитель Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, встретившийся с женской национальной командой на базе в Новогорске, рассказал о ближайших планах команды. Сейчас россиянки готовятся к Евро-2020, который должен пройти с 3 по 20 декабря в Дании и Норвегии.

— Состоится ли ЧЕ-2020, не берусь предсказывать, — отметил Шишкарев. — Вы видите, как динамично развивается ситуация и у нас, и в других странах. Например, сейчас мы пытались решить вопрос по выезду большой делегации в Германию, где у меня после матча ЦСКА в Лиге чемпионов запланированы переговоры с главой национальной федерации. Но нас жестко ограничили — 30 человек, 25 из которых это команда. Но все равно попросил девчонок работать в полную силу — надо быть во всеоружии, тем более, что европейского золота у нас пока нет.

— Будут ли контрольные матчи перед Евро?

— У нас подтвержден турнир в Польше. Там мы должны сыграть с хозяйками, Сербией и еще одной командой. План такой, а как будет — покажет время. (Антон Бабошин)