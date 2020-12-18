Тренер сборной Голландии Майонаде остался недоволен матчем против России

Главный тренер сборной Голландии Эммануэль Майонаде подвел итоги встречи за пятое место на Евро-2020, в котором его команда уступила России (27:33).

«Конечно, мы рассчитывали на большее, хотелось завершить турнир тремя победами кряду. Я знаю, мы можем играть лучше, но время назад не вернуть. К сожалению, нам приходится уже говорить о Евро в прошедшем времени», — цитирует Майонаде официальный сайт турнира.

Россиянки в семи матчах турнира потерпели одно поражение в игре второго группового турнира против Дании (23:30), из-за чего не смогли пробиться в полуфинал турнира.

Сразу после встречи со скандинавками главный тренер сборной Амброс Мартин был отправлен в отставку, исполняющим обязанности был назначен Алексей Алексеев.

Сборная России еще ни разу в своей истории не выигрывала чемпионат Европы.