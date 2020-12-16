Тренер сборной Дании Йенсен объяснил, за счет чего удалось обыграть Россию на Евро-2020

Главный тренер сборной Дании Йеспер Йенсен считает, что его команда обыграла Россию (30:23) в матче 2-го группового турнира Евро-2020 благодаря физической мощи.

«Мы делали на протяжении матча все, о чем договаривались в раздевалке. Кажется, мы находимся в идеальной форме, несмотря на большое количество сыгранных игр. Команда физически была сильнее соперниц, что мы показали в агрессивной защите с быстрыми переходами в атаку», — цитирует Йенсена официальный сайт Евро.

В шести встречах сборная России проиграла впервые, однако этого не хватило, чтобы занять первые два места в группе. Заключительной игрой турнира для россиянок будет встреча против Голландии за пятое место. Матч состоится в пятницу, 18 декабря. Начало — в 17.30 (мск). В 1/2 финала Дания встретится против Хорватии.