Стал известен состав женской сборной России по гандболу на первый сбор

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Амбросом Мартином определился с составом команды, который будет работать в подмосковном Новогорске, сообщает сайт ФГР.

Первый сбор сезона-2020/21 пройдет с 27 сентября по 8 октября. На него вызваны 22 гандболистки. После большого перерыва, связанного с травмами, возвращаются в национальную команду Дарья Дмитриева и Полина Ведехина. Также в составе Дарья Самохина, пропустившая прошлый сезон из-за рождения ребенка.

Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Полина Каплина («Звезда»), Анастасия Лагина («Лада»).

Левые крайние: Дарья Самохина («Астраханочка»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Полина Горшкова (ЦСКА).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Крайова», Румыния).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Валерия Маслова («Будучность», Черногория), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведехина, Елена Михайличенко (обе — ЦСКА).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева (ЦСКА), Елизавета Малашенко, Карина Сабирова (обе — «Астраханочка»), Ярослава Фролова («Ростов-Дон»).

В предварительном раунде россиянки сыграют со сборными Швеции, Испании и Чехии. Чемпионат Европы пройдет с 3 по 20 декабря в Дании и Норвегии. После этого сборная России в марте примет участие в квалификационном турнире Олимпийских игр.