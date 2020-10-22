Стал известен расширенный состав женской сборной России на чемпионат Европы

ФГР подала в Европейскую федерацию гандбола расширенную заявку женской сборной России на чемпионат Европы 2020 года, сообщает сайт организации.

Главный турнир года пройдет с 3 по 20 декабря в Дании и Норвегии. Наша команда начнет Евро-2020 в датском Фредриксхавне, где в предварительном раунде сыграет со сборными Испании, Чехии и Швеции.

В расширенной заявке сборной России 35 гандболисток, имеющих право принять участие в Евро-2020. На каждый матч турнира можно заявить 16 игроков. По ходу чемпионата Европы команде разрешается сделать шесть замен: две на предварительном этапе, две в основном раунде и две в плей-офф.

Вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе — «Ростов-Дон»), Полина Каплина («Звезда»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»), Наталья Решетникова («Лада»), Дарья Самохина («Астраханочка»).

Правые крайние: Диана Голуб («Кубань»), Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Анастасия Старшова («Динамо-Синара»), Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Яна Жилинскайте, Анастасия Илларионова (обе — ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Крайова», Румыния).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе — ЦСКА), Валерия Маслова («Будучность», Черногория).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко, Полина Ведехина (обе — ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе — ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»), Карина Сабирова («Астраханочка»), Ярослава Фролова («Ростов-Дон»), Ольга Щербак («Лада»).

Тренерский штаб: Амброс Мартин (главный тренер), Олег Киселев, Алексей Алексеев, Томаш Главаты.