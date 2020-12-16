Шишкарев разнес тренера сборной России и рассказал о слезах Трефилова после поражения от Дании

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал о том, что бывший главный тренер женской сборной России и вице-президент ФГР Евгений Трефилов плакал после поражения команды от Дании (23:30) на чемпионате Европы.

Из-за поражения сборная России лишилась шансов на выход в полуфинал турнира.

«Вчера он очень долго говорил со мной после матча. Он хрипел. Человек, который вложил столько души, сердца и физических усилий, так переживает за команду сейчас! Я даже не ожидал, что у него будет настолько сильная реакция. Он мог бы злорадствовать, говорить в духе «Ну что, поставил иностранца?!», а он по телефону, извините, плакал. Как и я», — приводит «РИА Новости» слова Шишкарева.

Президент ФГР добавил, что главный тренер сборной, испанец Амброс Мартин уйдет в отставку, но исключил возвращение в команду Трефилова, который занимал этот пост с 1999 по 2012 и с 2013 по 2019 годы. Специалист покинул команду в августе 2019 года по состоянию здоровья.

Заключительной игрой турнира для россиянок будет встреча против Голландии за пятое место. Матч состоится в пятницу, 18 декабря. Начало — в 17.30 (мск).