Сербская гандболистка сдала положительный тест на COVID на чемпионате Европы

Европейская федерация гандбола (EHF) перенесла с пятницы на субботу матч женского чемпионата Европы в группе С между сборными Сербии и Нидерландов.

Причиной стал положительный тест у игрока сербской сборной, который гандболистка сдала после прибытия на турнир в Данию. Сборная Сербии в данный момент изолирована в отеле и должна пройти в пятницу полную повторную проверку. Согласно регламенту турнира, все спортсменки и тренеры, сдавшие два отрицательных теста, освобождаются от необходимости сидеть в карантине. У всей остальной команды первые тесты, сданные в четверг, были отрицательными, сообщает NRK.