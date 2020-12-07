Женская сборная России получила предупреждение за нарушение санитарных правил на чемпионате Европы, сообщает сайт Европейской гандбольной федерации.

Российская команда получила предупреждение из-за главного тренера Амброса Мартина. Он пожал руку генеральному секретарю Федерации гандбола России Денису Богомолову, находившемуся за пределами специальной зоны безопасности.

Также предупреждения за нарушение санитарных правил получили еще четыре команды на турнире.