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Россиянки рассудят финал женского чемпионата Европы

16:14

Европейская федерация гандбола назначила арбитров Виктории Алпаидзе и Татьяны Березкиной на финал женского чемпионата Европы-2020, сообщает сайт Федерации гандбола России.

Решающий матч турнира станет для россиянок пятым на этом Евро. Ранее Алпаидзе и Березкина обслужили в Колдинге по две игры предварительного раунда и основного раундов.

В финале Евро-2020 встретятся сборные Норвегии и Франции. Обе команды до сих пор не потерпели на турнире ни одного поражения.

Дополнительная информация:

https://rushandball.ru/publications/26166/rossiyanki-rassudyat-final-evro-2020

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