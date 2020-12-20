Россиянки рассудят финал женского чемпионата Европы
16:14
Европейская федерация гандбола назначила арбитров Виктории Алпаидзе и Татьяны Березкиной на финал женского чемпионата Европы-2020, сообщает сайт Федерации гандбола России.
Решающий матч турнира станет для россиянок пятым на этом Евро. Ранее Алпаидзе и Березкина обслужили в Колдинге по две игры предварительного раунда и основного раундов.
В финале Евро-2020 встретятся сборные Норвегии и Франции. Обе команды до сих пор не потерпели на турнире ни одного поражения.
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/26166/rossiyanki-rassudyat-final-evro-2020
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