Россиянки рассудят финал женского чемпионата Европы

Европейская федерация гандбола назначила арбитров Виктории Алпаидзе и Татьяны Березкиной на финал женского чемпионата Европы-2020, сообщает сайт Федерации гандбола России.

Решающий матч турнира станет для россиянок пятым на этом Евро. Ранее Алпаидзе и Березкина обслужили в Колдинге по две игры предварительного раунда и основного раундов.

В финале Евро-2020 встретятся сборные Норвегии и Франции. Обе команды до сих пор не потерпели на турнире ни одного поражения.