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Сборная России победила Голландию и заняла пятое место на Евро-2020

18:57
Россиянки идут в атаку ворот сборной Голландии. Фото Twitter
Россиянки идут в атаку ворот сборной Голландии. Фото Twitter
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Женская сборная России в матче за пятое место чемпионата Европы-2020 победили Голландию — 33:27. Лучшим игроком встречи стала вратарь Виктория Калинина.

Россиянки в семи матчах турнира потерпели одно поражение в игре второго группового турнира против Дании (23:30), из-за чего не смогли пробиться в полуфинал турнира.

Сразу после встречи со скандинавками главный тренер сборной Амброс Мартин был отправлен в отставку, исполняющим обязанности был назначен Алексей Алексеев.

Сборная России еще ни разу в своей истории не выигрывала чемпионат Европы.

Чемпионат Европы. Женщины

Матч за 5-е место

Россия — Голландия — 33:27 (18:13)

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