Сборная России победила Голландию и заняла пятое место на Евро-2020
18:57
Женская сборная России в матче за пятое место чемпионата Европы-2020 победили Голландию — 33:27. Лучшим игроком встречи стала вратарь Виктория Калинина.
Россиянки в семи матчах турнира потерпели одно поражение в игре второго группового турнира против Дании (23:30), из-за чего не смогли пробиться в полуфинал турнира.
Сразу после встречи со скандинавками главный тренер сборной Амброс Мартин был отправлен в отставку, исполняющим обязанности был назначен Алексей Алексеев.
Сборная России еще ни разу в своей истории не выигрывала чемпионат Европы.
Чемпионат Европы. Женщины
Матч за 5-е место
Россия — Голландия — 33:27 (18:13)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю