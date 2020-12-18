Сборная России победила Голландию и заняла пятое место на Евро-2020

Женская сборная России в матче за пятое место чемпионата Европы-2020 победили Голландию — 33:27. Лучшим игроком встречи стала вратарь Виктория Калинина.

Россиянки в семи матчах турнира потерпели одно поражение в игре второго группового турнира против Дании (23:30), из-за чего не смогли пробиться в полуфинал турнира.

Сразу после встречи со скандинавками главный тренер сборной Амброс Мартин был отправлен в отставку, исполняющим обязанности был назначен Алексей Алексеев.

Сборная России еще ни разу в своей истории не выигрывала чемпионат Европы.

Чемпионат Европы. Женщины

Матч за 5-е место

Россия — Голландия — 33:27 (18:13)