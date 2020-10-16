Россия будет бороться за проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года

Федерация гандбола России подаст заявку на проведение женского чемпионата Европы 2026 года.

«Подадим заявку на проведение чемпионата Европы 2026 года. Мы уже начали лоббистскую работу, — сказал глава ФГР Сергей Шишкарев ТАСС. — Города те же, что и были в заявке на Евро-2024 — Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Астрахань».

В январе российская заявка уступила в борьбе за европейское первенство 2024 года, турнир пройдет в Австрии, Венгрии и Швейцарии. Россия ни разу не принимала соревнования.