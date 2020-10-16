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Россия будет бороться за проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года

13:53
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Федерация гандбола России подаст заявку на проведение женского чемпионата Европы 2026 года.

«Подадим заявку на проведение чемпионата Европы 2026 года. Мы уже начали лоббистскую работу, — сказал глава ФГР Сергей Шишкарев ТАСС. — Города те же, что и были в заявке на Евро-2024 — Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Астрахань».

В январе российская заявка уступила в борьбе за европейское первенство 2024 года, турнир пройдет в Австрии, Венгрии и Швейцарии. Россия ни разу не принимала соревнования.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9737599

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