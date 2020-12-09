Норвежский эксперт призвал дисквалифицировать сборную России с Евро за нарушение антикоронавирусных мер

Норвежский журналист Уле Еревик раскритиковал сборную России по гандболу за несоблюдение антикоронавирусных мер на чемпионате Европы в Дании.

Эксперт недоволен тем, как спортсменки играют в контактные игры, в том числе, передают ложки изо рта в рот. Фотографии были опубликованы в Instagram Федерации гандбола России, но позднее были удалены из-за негативного резонанса.

— Я даже не знаю, что сказать, я шокирован, — приводит VG слова Эревика. — Я уже говорил вчера, что против идиотов и глупости не могут бороться даже боги. Может, это звучит грубо, но мы видим подтверждение. Мне жаль такое говорить, но недопустимо передавать друг другу ложки на следующий день после бури, в которую попала российская команда. Если есть возможность снять команду с чемпионата и отправить ее домой за глупость, то нужно сделать это с Россией. Однако я не думаю, что такое предусмотрено регламентом турнира.

Ранее сборная России получила предупреждение за нарушение санитарных правил на чемпионате Европы. Главный тренер команды, Амброс Мартин пожал руку генеральному секретарю Федерации гандбола России Денису Богомолову, находившемуся за пределами специальной зоны безопасности.

Сборная России одержала три победы в трех матчах первого группового турнира и прошла во второй раунд чемпионата Европы с первого места.