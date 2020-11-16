Норвегия отказалась от участия в организации чемпионата Европы

Норвежская гандбольная ассоциация не сможет принять матчи чемпионата Европы. Решение принято за 17 дней до старта турнира, сообщает sport.tv2.dk.

Согласно заявлению норвежского организационного комитета, в основу решения легла тщательная оценка со стороны органов здравоохранения, а также политические требования и пожелания санитарных служб.

Генеральный секретарь Датской ассоциации гандбола Мортен Кристенсен заявил, что сейчас прорабатывается вариант, при котором Дания полностью примет чемпионат Европы.