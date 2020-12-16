Как девушка модельной внешности оставила россиянок без медалей Евро. Самые яркие спасения Тофт

Вратарь сборной Дании Сандра Тофт была признана лучшим игроком матча 2-го группового турнира Евро-2020 против России (30:23).

31-летняя датчанка провела на паркете 45 с половиной минут, успев за это время совершить 14 сейвов, один из которых — после семиметрового. В начале матча Тофт была вынуждена покинуть площадку после сильного броска в голову. На лице была видна кровь, датский вратарь ушла на скамейку вместе с врачами.

В шести встречах сборная России проиграла впервые, однако этого не хватило, чтобы занять первые два места в группе. Заключительной игрой турнира для россиянок будет встреча против Голландии за пятое место. Матч состоится в пятницу, 18 декабря. Начало — в 17.30 (мск). В 1/2 финала Дания встретится против Хорватии.