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Главный тренер сборной России Мартин назвал причины разгромного поражения от Дании на Евро

09:33
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Главный тренер женской сборной России Амброс Мартин прокомментировал поражение от Дании (23:30) в матче 2-го группового турнира Евро-2020.

«Это был не наш день. На протяжении всего матча не удалось найти правильный ритм — ни в обороне, ни в атаке. Даже когда у нас получалось отзащищаться, все равно не забивали, а потом пропускали еще и еще», — цитирует Мартина официальный сайт Евро.

В шести встречах Евро подопечные Амброса Мартина проиграли впервые, однако этого не хватило, чтобы занять первые два места в группе. Заключительной игрой турнира для россиянок будет встреча против Голландии за пятое место. Матч состоится в пятницу, 18 декабря. Начало — в 17.30 (мск).

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