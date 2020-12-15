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Гандболистка Сень считает, что сборной России надо жестко играть в защите против Дании

14:48
Анна Сень. Фото Instagram
Анна Сень. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка-2016 по гандболу Анна Сень в беседе с «СЭ» поделилась ожиданиями перед матчем сборной России против Дании на чемпионате Европы.

— Команда у сборной Дании очень хорошая, они набирают с каждой игрой. У датчанок очень сильный вратарь, которая на этом чемпионате показывает наивысочайший уровень игры. Дания всегда отличалась своим быстрым гандболом, очень хорошая подготовленность в бросках. Нашим девочкам нужно сделать хороший акцент на защиту, жестко с ними играть и не спешить в нападении.

Не думаю, что пауза, которая была у нашей сборной может как-то сказаться. Наоборот, это должно пойти на пользу девчонкам. Они могли хорошо подготовиться к Дании, получше их разобрать, успеть натренировать все игровые моменты. Никаких переживаний за девочек нет, — отметила Сень.

Второй групповой раунд Россия завершит игрой с Данией, 15 декабря. Из-за повреждения Сень пропускает чемпионат Европы.

(Анастасия Пастернак)

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