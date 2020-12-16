Как Россия разгромно уступила Дании на Евро. Обзор матча

Женская сборная России в заключительном матче второго группового турнира чемпионата Европы уступила Дании (23:30) и прекратила борьбу за награды.

В шести встречах подопечные Амброса Мартина проиграли впервые, однако этого не хватило, чтобы занять первые два места в группе. Заключительной игрой турнира для россиянок будет встреча против Голландии за пятое место. Матч состоится в пятницу, 18 декабря. Начало — в 17.30 (мск).