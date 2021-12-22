Сергей Марк Косоротов: «Реальную силу соперников по Евро узнаем только на площадке»

Лидер сборной России — о переезде в чемпионат Польши и ожиданиях от предстоящего Евро-2022.

В субботу в Новогорске мужская сборная России под руководством Велимира Петковича начнет подготовку к январскому чемпионату Европы. После двух недель тренировок в Подмосковье игроков ждут две товарищеские встречи на турнире в Хорватии, а 13 января команда сыграет в словацком Кошице первый матч предварительного раунда Евро-2022 против Литвы. Также на стартовом этапе россиянам предстоят игры со Словакией и Норвегией.

Среди 22 гандболистов будет и Сергей Марк Косоротов — 22-летний левый полусредний был одним из лучших в российской сборной на прошлогоднем чемпионате мира в Египте. После этого он в третий раз за карьеру выиграл золото в Суперлиге с «Чеховскими медведями», был признан самым ценным игроком чемпионата страны и перебрался в один из ведущих польских клубов -«Вислу» из Плоцка.

В сборную — в отличном настроении

— Еду в сборную в отличном настроении, очень жду встречи с ребятами, — начал Косоротов. — Хочу хорошенько поработать на сборах и основательно подготовиться к чемпионату Европы.

— С одной стороны, на первом этапе Евро у сборной России не самая сложная группа, с другой — регламент почти не оставляет права на ошибку, ведь на втором этапе соперники будут куда серьезнее, а дальше из шести команд пройдут только две. Что думаете об этом?

— Никогда не загадываем расклады заранее. На бумаге кто-то сильнее, кто-то слабее, а выходишь на площадку — и там может быть совсем не так. Будем смотреть, что у нас получается, что нет, ориентироваться по ситуации. Изучим видео матчей всех соперников — с той же Словакией мы недавно играли в отборе на предыдущий Евро.

— Уехав играть в Европу, успеваете следить за российским чемпионатом?

— Да, когда получается, смотрю матчи в Интернете. Например, дерби «Чеховских медведей» и ЦСКА. Конечно, смотрели за недавним женским чемпионатом мира, болели за девушек. У них очень обновилась команда, но они хорошо выглядели на турнире. А так — перезваниваемся с ребятами, с которыми играли вместе, от них узнаю все последние новости.

— С тренерским штабом сборной вы тоже на связи?

— С Петковичем у нас был большой разговор после товарищеских матчей в Белоруссии в ноябре. Он тоже пишет, поздравляет с победами, спрашивает, как у меня дела, как идет работа.

— Прошлый чемпионат Европы для России вышел катастрофическим — три поражения в трех матчах. Зато ЧМ-2021 дал болельщикам надежду. Чего ждете от предстоящего турнира?

— Очень бы хотелось продолжить прогрессировать. Будем работать, смотреть, анализировать, приложим все усилия, чтобы становиться лучше.

Самые жаркие матчи впереди

— С нынешнего сезона вы выступаете в Польше. Что за клуб «Висла» из Плоцка?

— Команда с высокими задачами как в Лиге Европы, где «Висла» в прошлом году играла в финале, так и в чемпионате страны. У нее много болельщиков — все в Плоцке нас знают, на матчах всегда отличная поддержка, в том числе и на выезде.

— Можете сравнить уровень польского чемпионата и Суперлиги?

— Пока мне сложно объективно судить, потому что я не так много времени отыграл. Впереди еще самые жаркие матчи и концовка сезона, которую еще предстоит прочувствовать.

— Совсем недавно состоялся главный матч первой половины чемпионата, в котором «Висла» на выезде уступила один мяч лидеру польского гандбола «Кельце». Как вам атмосфера?

— Очень хорошая, похожа на матчи чемпионатов мира и Европы — много зрителей, активная поддержка. Перед встречей с «Кельце» было приятное волнение, и игра, думаю, оправдала надежды болельщиков. Чувствуется, что соперник выступает в Лиге чемпионов, но мы бились, хотели победить. Уехали домой с отставанием в один мяч и будем ждать, когда соперники приедут к нам в конце сезона.

— Кстати, последний мяч в игре забросили именно вы. Как оцените собственную игру в первой половине сезона?

— Конечно, всегда хочется большего — быть как можно ближе к идеалу, забивать больше, защищаться лучше, одерживать больше побед. Не сказал бы, что собой очень доволен, но продолжаем работать и стремиться к своим целям.

— Помогает в адаптации тот факт, что в «Висле» вы не единственный россиянин? Разыгрывающий Дмитрий Житников прошлым летом вернулся в команду, где раньше уже играл с 2015 по 2017 год.

— Конечно, Дима с самого начала и до сих пор мне помогает освоиться на новом месте. Он знает язык, бытовые условия — и вообще мне как старший брат. Везде со мной ходит, все объясняет. Без Димы было бы намного сложнее. Кроме поляков в команде много балканцев — из Хорватии, Сербии, Словении, Боснии. Плюс несколько испанцев. Основной язык коммуникации все-таки английский, но с местными игроками стараемся разговаривать на польском. Немного объясняться на нем я уже могу. По-хорватски тоже несколько слов знаю.