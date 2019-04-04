Женская сборная России сыграет с Сербией, Словакией и Швейцарией в отборе чемпионата Европы

Женская сборная России сыграет с командами Сербии, Словакии и Швейцарии в группе 4 отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Жеребьевка прошла в Копенгагене.

В отборочном турнире примут участие 28 команд. В финальную часть чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из семи групп.

Отборочный турнир пройдет с 25 сентября 2019 года по 31 мая 2020. Финальная часть пройдет с 4 по 20 декабря 2020 года. Матчи пройдут в норвежских Тронхейме, Ставангере и Осло, а также в датском Хернинге.