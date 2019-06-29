Тренерский штаб мужской сборной России доволен жеребьевкой ЧЕ-2020

Спортивный директор Федерации гандбола России Станислав Кулинченко оценил жеребьевку чемпионата Европы 2020 года для сборной России.

- Мы довольны жеребьевкой, могло быть и хуже. Я недавно разговаривал с Эдуардом Александровичем Кокшаровым, он тоже доволен группой. Вспоминая фильм "Джентльмены удачи", скажу так: если мы хотим добраться до шлема, то у нас нет выхода, - цитируют "РИА "Новости" Кулинченко.

Нам досталась абсолютно нормальная, рабочая группа. Из нее нужно выходить дальше, чтобы решать задачу по выходу в олимпийскую квалификацию. А затем нам нужно побеждать и в отборе на Олимпиаду. Мы верим в это, надеемся, и думаю, что сможем. Будет тяжело, нас ждет очень большая работа. Побеждать надо любых соперников, чтобы выполнить задачу.

На чемпионате Европы-2020, который пройдет в Австрии, Швеции и Норвегии, сборная России в группе Е сыграет с командами Дании, Венгрии и Исландии, который пройдет.