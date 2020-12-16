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Трефилов сообщил, что сборную может возглавить молодой русский тренер

17:35
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Вице-президент ФГР, бывший тренер женской сборной России Евгений Трефилов рассказал, кто может занять пост главного тренера женской команды после ухода Амброса Мартина.

«Мы думаем о молодом русском тренере, — сказал Трефилов «СЭ». — Фамилии называть не хочу. Надо будет помочь — поможем. Вместе с ним поездим на какие-то сборы, турниры, будем подсказывать. Я всегда готов помочь».

Ранее стало известно, что после вылета с чемпионата Европы пост главного тренера женской сборной России покинет Амброс Мартин.

Полностью интервью Евгения Трефилова читайте здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/handball/europe/zhenshchiny/reviews/gandbol-sbornaya-rossii-proigrala-na-chempionate-evropy-sredi-zhenschin-intervyu-evgeniya-trefilova-1739038/

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