Трефилов сообщил, что сборную может возглавить молодой русский тренер

Вице-президент ФГР, бывший тренер женской сборной России Евгений Трефилов рассказал, кто может занять пост главного тренера женской команды после ухода Амброса Мартина.

«Мы думаем о молодом русском тренере, — сказал Трефилов «СЭ». — Фамилии называть не хочу. Надо будет помочь — поможем. Вместе с ним поездим на какие-то сборы, турниры, будем подсказывать. Я всегда готов помочь».

Ранее стало известно, что после вылета с чемпионата Европы пост главного тренера женской сборной России покинет Амброс Мартин.

Полностью интервью Евгения Трефилова читайте здесь