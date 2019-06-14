Тимур Дибиров: "Сборная России способна пробиться на Олимпийские игры через чемпионат Европы"

Капитан сборной России Тимур Дибиров уверен, что команда в сильнейшем составе способна квалифицироваться на Олимпийские игры-2020 через чемпионат Европы. В четверг россияне обыграли итальянцев и досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы-2020.

- Хорошо, что мы выполнили задачу и вышли на чемпионат Европы, – цитирует ТАСС Дибирова. – Мы в состоянии решить задачу квалифицироваться на Олимпийские игры. Но необходимо, чтобы у нас был полный состав. У нас вот и сегодня не было нескольких основных игроков из-за травм.

Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Швеции и Норвегии.