Россиянки одержали первую победу во втором групповом турнире Euro-2016

Женская сборная России одержала победу над Чехией во втором групповом турнире чемпионата Европы - 26:24. В предыдущих двух матчах олимпийские чемпионки уступили Румынии (17:22) и Норвегии (21:23).

Чемпионат Европы

Женщины

Второй групповой турнир

Чехия - РОССИЯ - 24:26 (12:14)