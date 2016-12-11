Россиянки одержали первую победу во втором групповом турнире Euro-2016

Женская сборная России одержала победу над Чехией во втором групповом турнире чемпионата Европы - 26:24. В предыдущих двух матчах олимпийские чемпионки уступили Румынии (17:22) и Норвегии (21:23).
Чемпионат Европы
Женщины
Второй групповой турнир
Чехия - РОССИЯ - 24:26 (12:14)
adamantane'
Так и до вылета с турнира недалеко, тем более что пробиться нужно не в квартет, а в двойку лучших в группе...
17:07
adamantane'
Ну вот, зато теперь мы знаем, что Slim Taller и Буква Ё - один и тот же типок )
16:58
Don
Буква Ё, чё адвокатом работаешь?) Иди отсюда пиндостанский лизун)И гопник здесь только ты, этот любитель португальских геев оскорбляет главного тренера сборной России, а ты его мнение ещё за правильное считаешь?
22:29 11 декабря
Буква Ё
Don, ты типичная гопота. Чей-то коммент не нравится - сразу "хохол". Действительно, великие русские же не могут иметь больше одного мнения на всех?
21:54 11 декабря
Don
Slim Taller, а ты хохол олицетворяешь свою страну))) Иди на свои сайты, чё ты здесь всё время пасёшься?
20:48 11 декабря
Slim Taller
В прошлой игре гандболистки были баранами,в этой слепыми лошадьми.Этот жирный хам прямо-таки олицетворяет страну.
20:15 11 декабря
KhSL
Насколько сырая эта сборная по сравнению с олимпийским вариантом. Ладно, пусть набивают шишки...
20:05 11 декабря
Kirillyurrich
пипец не берегут они тренера и его сердце
19:56 11 декабря
Lars Berger
И снова - валидол!..) Евгений Васильевич, про "слепую лошадь" было круто...)))
19:52 11 декабря