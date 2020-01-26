Константин Игропуло: «Плачущий Руло заставил плакать и меня. Гандболу будет тебя не хватать»

Российский гандболист Константин Игропуло поздравил сборную Испании с победой на чемпионате Европы. По его словам, наибольшие эмоции у него вызвали слезы ветерана команды Рауля «Руло» Энтерриоса. 38-летний испанец второй раз подряд выиграл золото континентального первенства и завершил карьеру по окончании турнира.

«Поздравляю, друзья! Отличная работа. Нет, выдающаяся! Я рад за всех вас, но плачущий Руло заставил меня тоже плакать. Гандболу будет тебя не хватать!» — написал Игропуло в Twitter.