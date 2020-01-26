Константин Игропуло: «Плачущий Руло заставил плакать и меня. Гандболу будет тебя не хватать»
21:53
Российский гандболист Константин Игропуло поздравил сборную Испании с победой на чемпионате Европы. По его словам, наибольшие эмоции у него вызвали слезы ветерана команды Рауля «Руло» Энтерриоса. 38-летний испанец второй раз подряд выиграл золото континентального первенства и завершил карьеру по окончании турнира.
«Поздравляю, друзья! Отличная работа. Нет, выдающаяся! Я рад за всех вас, но плачущий Руло заставил меня тоже плакать. Гандболу будет тебя не хватать!» — написал Игропуло в Twitter.
Enhorabuena amigos??gran trabajo! No, espectacular!!!— Konstantin Igropulo (@IgroK35official) January 26, 2020
Me alegro por cada uno de vosotros pero viendo a Rulo llorando — me puso a llorar tambi?n. Te va ha echar de menos el balonmano ?? pic.twitter.com/drOWxEXLSF
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