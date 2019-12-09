Федерация гандбола России не собирается отзывать заявку на проведение Евро-2024

Федерация гандбола России не будет отзывать заявку на проведение женского чемпионата Европы 2024 года. Ранее Европейская конфедерация гандбола утвердила российскую заявку на проведение матчей. Место проведения турнира будет определено на конгрессе 25 января в Стокгольме, сообщает ТАСС.

— Будем подаваться и биться. Мы хотели подавать заявку, мы считаем, что достойны проведения таких соревнований. Будем доказывать на деле, — заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.

Исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн