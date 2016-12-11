Евгений Трефилов: "У девочек безобразное отношение к работе"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после матча группового турнира Чемпионата Европы против Чехии (26:24) отметил, что не доволен отношением игроков к делу. В активе команды одна победа на втором этапе. Россиянки на данный момент занимают пятое место в своей группе.

- Выиграли - и выиграли, слава богу. Надо помолиться, - приводит Р-Спорт слова Трефилова. - Безобразное отношение игроков к работе, к сожалению. Девочки пока еще на Олимпиаде. Им вручают третью медаль золотую, похоже. Вчера нам дали медаль участников чемпионата Европы. Вот только ее мы и заслужили на этом турнире.