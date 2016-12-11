Евгений Трефилов: "Ряд игроков нужно поставить перед сухим бассейном, чтобы гребли из сборной"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после победы в матче чемпионата Европы над Чехией (26:24) отметил, что его команде нужна встряска. По мнению наставника, его подопечные должны продолжать развиваться, передает из Хельсинборга спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Что вы думаете о Дании?

– У вас очень хорошие завтраки. Ну, что я могу думать о Дании? Мне своей команды хватает!

– С Норвегией девушки играли куда лучше.

– Отдались вчера, а сегодня сил нет. Так и живем.

– Хоть что-то позитивное сегодня усмотрели?

– Я понял, что ряд игроков нужно поставить перед бассейном. Сухим. И дать им ускорение. Чтобы гребли из сборной. К сожалению, наш менталитет имеет такие особенности – человека нельзя превозносить. Вот дали им Заслуженных мастеров спорта – это знаковая награда в России. Но зачем садиться с ней на крышу, свесив ноги? Нашей команде сейчас достается очень много почестей. И я этого очень опасаюсь. Я сам уже "заездился". Уже на Филю Киркорова похож. Но это же портит людей в плане достижения дальнейших успехов.

К сожалению, мы всегда должны находиться в стрессовой ситуации. Вот когда кто-нибудь возьмет нас за грудки, чтобы зубы клацали, мы проснемся. Такой характер. Вот что сегодня мешало игрокам? Выпускал тех, кто обычно сидит на скамейке.

Мы не учимся на своих ошибках. Вспомните прошлый чемпионат мира. Всех обыграли, перед четвертьфиналом "доброходы" ходили : "Да мы эту Польшу одной левой". Барышни тут же раскапустились. Остались пятыми. И что это такое? Наверное, нужно стулья где-то переставить. Вот где сегодня был русский характер?