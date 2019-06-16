Эдуард Кокшаров: "Сборной России комфортно играть в Санкт-Петербурге"

Главный тренер сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров прокомментировал победу над Словенией в отборочном турнире Евро-2020. Россияне выиграли со счетом 30:20. Игра не имела турнирного значения, поскольку Россия уже досрочно вышла в финальную стадию первенства.

- Изначально задумывали дать шанс тем, кто меньше выходил на площадку ранее, чтобы понять, на кого можно рассчитывать. Я настолько уверен во всех игроках сборной, что страха за результат у меня не было. Рады вернуться в Петербург, потому что знаем, какая здесь поддержка и атмосфера. Нам здесь играть комфортно, - цитирует "РИА Новости" Кокшарова. - Для многих игроков это был сложный сезон. Знаю, что творилось в их головах, как они ждали завершения матча, чтобы спокойно уйти в отпуск. Но мы заранее договорились, что сезон заканчивается с финальным свистком этой игры. Здорово, что ребята меня услышали.