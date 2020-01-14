Состоялись матчи третьего тура группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди мужчин.

Австрия обыграла команду Македонии (32:28). Австрийцы вышли из группы с первого места.

Победа Франции над Боснией и Герцеговиной (31:23) не помогла французам выйти из группы — третье место.

Словения обыграла Швейцарию (25:29) и обеспечила себе выход из группы с первого места.

Чемпионат Европы. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа B

Австрия — Македония — 32:28 (18:12)

Группа D

Босния и Герцеговина — Франция — 23:31 (13:14)

Группа F

Швейцария — Словения — 25:29 (10:16)