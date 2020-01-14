Чемпионат Европы. Австрия обыграла Македонию, Словения — Швейцарию
14 января 2020, 22:40
Состоялись матчи третьего тура группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди мужчин.
Австрия обыграла команду Македонии (32:28). Австрийцы вышли из группы с первого места.
Победа Франции над Боснией и Герцеговиной (31:23) не помогла французам выйти из группы — третье место.
Словения обыграла Швейцарию (25:29) и обеспечила себе выход из группы с первого места.
Чемпионат Европы. Мужчины
Первый групповой турнир. Группа B
Австрия — Македония — 32:28 (18:12)
Группа D
Босния и Герцеговина — Франция — 23:31 (13:14)
Группа F
Швейцария — Словения — 25:29 (10:16)
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