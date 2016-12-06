Антонина Скоробогатченко: "Сейчас мне достается от Трефилова наравне со всеми"

Правая полусредняя сборной России Антонина Скоробогатченко в интервью "СЭ" подчеркнула, что была поражена главным тренером национальной команды Евгением Трефиловым. По словам 17-летней спортсменки, первое занятие под руководством специалиста стало для нее шоком.

- Какими были ваши первые впечатления, когда вы впервые приехали в основную сборную? – вопрос к Скоробогатченко.

– Больше всего меня поразил, конечно, Евгений Васильевич. Я много слышала о нем, но первое же занятие стало для меня шоком. Никак не могла привыкнуть к тому, что он столько кричит (улыбается). Терялась, не могла понять, чего от меня хотят.

– На вас он тоже повышал голос?

– Нет, вот меня на первом сборе он вообще практически не трогал. Иногда делал замечания, но в очень спокойном тоне. А вот сейчас уже мне достается наравне со всеми. Если честно, я знала, что так оно и будет. Свыклась с этой мыслью заранее, поэтому никаких переживаний на этот счет нет. Что касается тренировочного процесса, то он у Трефилова тоже отличается – все упражнения выполняются в очень высоком темпе, динамика невероятная. А если учесть, что все это приходится делать вместе с очень опытными и титулованными игроками, то это…

– Самый запоминающийся совет от Трефилова?

– Он постоянно повторяет, что хоть я и младше, но не должна подыгрывать всем. Нужно быть на равных и играть так, как умею. Проявлять характер на площадке. В сборной никому не интересно, какой у меня возраст. Еще Евгений Васильевич говорит, что я должна быть злее. (Владимир ИВАНОВ)

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