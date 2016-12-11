Анна Сень: "В сборной России готова играть на фланге, на линии и даже в воротах"

Линейная сборной России Анна Сень, выступающая за "Ростов-Дон" на позиции правого полусреднего, призналась, что в национальной команде готова играть там, где скажет главный тренер Евгений Трефилов. В основном раунде чемпионата Европы российские гандболистки сыграют с командами Чехии, Дании и Венгрии.

- В сборной я играю там, где говорит тренер, независимо от того, фланг ли это, линия или даже вратарская позиция, - цитирует пресс-служба EHF Сень. - Я ко всему готова. Кроме того, на Олимпиаде в Рио я играла на линии. Просто пытаюсь помогать сборной России и выкладываться на 100 процентов. Мне нравятся обе позиции в равной степени, так что все в порядке, у меня нет предпочтений.

Сборная России будет стараться выиграть три игры, поскольку других шансов у нас нет. Президент федерации гандбола России приехал поддержать нас, и мы должны отплатить за это. Все три игры будут сложными.