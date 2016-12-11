15:28 11 декабря | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Анна Сень: "В сборной России готова играть на фланге, на линии и даже в воротах"

0
0
0

Линейная сборной России Анна Сень, выступающая за "Ростов-Дон" на позиции правого полусреднего, призналась, что в национальной команде готова играть там, где скажет главный тренер Евгений Трефилов. В основном раунде чемпионата Европы российские гандболистки сыграют с командами Чехии, Дании и Венгрии.

- В сборной я играю там, где говорит тренер, независимо от того, фланг ли это, линия или даже вратарская позиция, - цитирует пресс-служба EHF Сень. - Я ко всему готова. Кроме того, на Олимпиаде в Рио я играла на линии. Просто пытаюсь помогать сборной России и выкладываться на 100 процентов. Мне нравятся обе позиции в равной степени, так что все в порядке, у меня нет предпочтений. 

Сборная России будет стараться выиграть три игры, поскольку других шансов у нас нет. Президент федерации гандбола России приехал поддержать нас, и мы должны отплатить за это. Все три игры будут сложными.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ