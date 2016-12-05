17:42 5 декабря | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Андрей Лавров: "Завоевать медали на чемпионате Европы будет непросто"

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Трехкратный олимпийский чемпион по гандболу, первый вице-президент Федерации гандбола России Андрей Лавров высказал мнение, что, несмотря на большие изменения в составе, женская сборная способна добиться успеха на чемпионате Европы в Швеции. На групповом этапе российская сборная сыграет с Хорватией (5 декабря), Румынией (7 декабря) и Норвегией (9 декабря).

 
Командное фото обновленной сборной России перед стартом чемпионата Европы.Чемпионат Европы. Хорватское начало

– После победы на Олимпийских играх в Рио команда сильно обновилась, – приводит сайт ОКР слова Лаврова. – Но спортсменки, пополнившие ее состав, взялись не из воздуха. Все они хорошо проявили себя в юниорской и молодежной сборных, становились призерами и победителями чемпионатов мира в своей возрастной категории. Так что с мастерством у девчонок все в порядке. Главное – справиться с нервами.

В Рио сборная России установила очень высокую планку и теперь на любом турнире должна соответствовать новому статусу. На чемпионате Европы перед командой поставлена задача завоевать медали. Сделать это, учитывая кадровые изменения в составе и уровень конкуренции, будет непросто. Но, скажите, разве на Олимпиаде было легче?!

Дополнительная информация

http://www.olympic.ru/news/news-russia/news-federations/andrey-lavrov-na-chempionate-evropi-provodnikom-trenerskih-idey-na-ploschadke-budet-lyudmila/

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