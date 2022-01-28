«После этого Евро нас уже никто не сможет недооценить». Большое интервью Велимира Петковича

Тренер мужской сборной России — о выступлении нашей команды на чемпионате континента.

Тренер с немецким паспортом Велимир Петкович встал у руля мужской сборной России после провала команды на чемпионате Европы-2020. И с тех пор добился неплохих результатов — 14-е место на ЧМ-2021 в Египте, девятое — на завершающемся Евро-2020.

Спустя пару часов после заключительного матча России на турнире в Словакии мы встретились с Петковичем в отеле сборной, и я убедился, что интервью он дает ничуть не менее эмоционально, чем ведет себя у площадки — говорит убедительно, фонтанирует эмоциями, жестикулирует, может и по столу кулаком стукнуть. А обсуждали мы итоги турнира, трудности с составом и подбором игроков, перспективы сборной.

Российские гандболисты не лентяи

— Ощущения после ЧМ-2021 и нынешнего Евро? В Египте я был доволен, как мы повели предварительный этап. А в основном раунде сыграли не очень хорошо, — начал Петкович. — Сейчас же, по моему мнению, мы сделали большой шаг вперед. Я доволен тем, как команда играла на протяжении всего турнира. Посмотрите, какие у нас были соперники — Испания, Норвегия, Германия. И почти во всех матчах шла борьба мяч в мяч. Считаю, это феноменальный прогресс. Даже там, где мы проигрывали, никто не сдавался.

— Вы у руля сборной почти два года. Какие были ожидания от этой работы, они не разошлись с реальностью?

— Когда я только ехал в Россию, меня многие спрашивали, зачем я это делаю. Я слышал: русские не хотят работать, им не хватает дисциплины, эмоций. Но у меня уже был опыт сотрудничества с российскими игроками. Поэтому был уверен — из этого проекта выйдет толк. Сейчас я много разговариваю с ребятами, передаю им свой опыт каждый день. Говорю: «Если увижу, что вы скучаете, повторим еще раз». И посмотрите, как теперь они борются, как идут на каждый мяч!

— Что можете ответить тем, кто сначала был настроен скептически?

— Российские гандболисты не лентяи! Им просто не хватает школы. Но они меня отлично понимают, принимают мою систему игры. Уже рассказывал, как моя жена, а она в Берлине смотрит все матчи российского чемпионата, сначала говорила мне: «Петко, это же третья лига, они все пешком ходят!» Когда я приехал в ЦСКА, сразу попробовал ускорить игру — пошли ошибки, на что указывали и тренеры, и журналисты. Но нельзя научиться новому не ошибаясь.

Нашу защиту хвалят все конкуренты

— Какие сложности сейчас есть у сборной?

— У нас отличная защита. За кулисами Евро ее в превосходных тонах обсуждали все тренеры наших соперников: Альфред Гисласон, Гленн Сольберг, Кристиан Берге. Но есть и проблемы — например, с выходом в контратаку. У нас есть Александр Котов, Павел Андреев, Александр Ермаков, Дмитрий Санталов — четыре «русских медведя», но им трудно быстро убегать вперед, если мы отбились.

— Что с этим можно сделать?

— За следующие месяц-два, до отбора на ЧМ-2023, добавить в состав двух быстрых гандболистов. Чтобы сократить количество технических ошибок на переходах — на Евро их хватало. Нам недостает в защитной расстановке такого человека, как Джим Готтфридссон у Швеции, который может атаковать после перехвата мяча. Из-за травм на чемпионат Европы не поехали Дмитрий Шкуринский, Павел Атьман, Дмитрий Киселев — три очень качественных гандболиста. И в центре почти в одиночку играл Дима Житников.

— И играл очень много.

— На мой взгляд, Житников провел лучший турнир за сборную в своей долгой карьере. Но очень тяжело играть без замен. Отсюда и ошибки Димы, которые нам дорого обошлись. В последних двух матчах я пробовал впереди на этой позиции Сергея Марка Косоротова и Дмитрия Санталова, но не сработало. Соперники уходили вперед, и Житникова приходилось возвращать. Меняем Диму в защите — и Германия, Польша, Испания успешно играют быстрый центр. Жду, что с возвращением травмированных появится альтернатива — можно будет по ходу матча убрать с площадки Житникова, Косоротова, сменить систему игры, попробовать две-три другие комбинации. Отсутствие выбора сужает возможности.

Каждый гол в концовке — год тяжелой работы

— Матч с Норвегией — лучший для нас на турнире?

— Даже в победных встречах у нас были плохие моменты и наоборот. Да, у норвежцев мы выиграли. Но чем хуже матч с Испанией, где за восемь минут до конца мы вели «+4», играли феноменально и вели дело к победе? Просто из-за двух-трех ошибок игра перевернулась. Знаете, чего недостает нам, но это есть у испанцев, немцев и других лидеров? Им хватает пары секунд, чтобы забить гол. У нас уходит больше времени, чтобы найти ошибку соперника. Это разница в уровне игроков.

— В чем еще мы отстаем от соперников?

— Посмотрите, на площадку в жарких концовках выходил Никита Каменев, который в клубе играет мало. Сидит на скамейке в чемпионате России! Но нам нужно было подменять Котова на позиции правого полусреднего. Какая еще сборная играет с праворуким игроком на этой позиции? Увы, нет Киселева и Сергея Иванова — и у нас не осталось других вариантов. А такая расстановка легко просчитывается тренерами соперников. Но даже в такой ситуации мы уступили Испании и Германии лишь по мячу.

— Как в этот ряд встает ничья с Польшей?

— Поляков многие недооценивают. Но шесть человек из их состава выигрывали Лигу чемпионов! У нас такой гандболист один — Даниил Шишкарев. Чувствуете разницу? Так почему все решили, что мы обязательно победим? Да, нам нужно было выигрывать. И мы могли это сделать. При счете 27:27 команда забила, но потом нам дали фол в атаке за неправильный заслон у Ермакова, а мне показали красную карточку. Я вышел за линию технической зоны, это правда. Но такое решение в подобной ситуации... Судьи и делегат могли просто указать мне на это и сказать: «Петко, ты дурак! Вернись на место!» Вместо этого меня удалили, а поляки получили новое время на атаку. Один гол на таком уровне нередко оказывается очень ценным. Если бы на ЧМ-2021 Шишкарев реализовал последнюю атаку в матче с Белоруссией, то Россия в итоге была бы девятой, а не 14-й. Сейчас, если добавить нам один гол в играх с Польшей или Германией, попали бы в семерку. Но мы должны понимать: каждый такой гол добывается за год тяжелой работы.

— Огорчились, вылетев с турнира?

— После Польши сказал ребятам в раздевалке: «Как ваш тренер горд, что вы бились весь матч, у вас есть сердце и характер». А вот с Германией мы начали играть только после 10-й минуты, когда уже уступали «-4». Но в итоге мы дважды отыгрывали такое отставание и даже после 12:16 по итогам первого тайма сумели выйти вперед. Удержать лидерство помешали ошибки, но я все равно должен похвалить ребят. На Евро мы приобрели опыт, который никогда не получишь, читая книги по теории или работая на тренировках — только в матчах такого уровня. Через тяжелые игры с мощными соперниками команда учится.

Инстинкт убийцы придет с опытом

— Есть такое понятие «инстинкт убийцы». Его, мне кажется, сборной на этом турнире не хватало.

— Мне нравится это определение. Этот инстинкт тоже не появляется иначе, как с опытом, ему нельзя научить. Посмотрите на того же Готфридссона — даже когда команда уступает четыре-пять мячей, он держит ее, расставляет партнеров на площадке. А у нас лидером на турнире был Житников, который в последних матчах уже падал от усталости. Но я доволен, что у нас есть хороший костяк, основа команды. Восемь-десять игроков, к которым потом прибавятся те, кто пропустил Евро из-за травм.

— У вас были вопросы к судейству, и некоторые эпизоды действительно выглядели неоднозначно. Ваше мнение о работе арбитров в целом?

— Нам еще предстоит заработать авторитет у судей, делегатов и так далее. Но такими матчами, как на прошедшем Евро, мы его заметно повысили. Я каждый день получаю с полсотни сообщений со всего света. От тренеров, менеджеров, игроков и так далее. И читать хорошие отзывы о нашей команде — настоящее удовольствие.

— После ЧМ-2021 вы говорили, что игрокам не хватило «физики». За год что-то поменялось?

— Тогда игроки ответили мне, что знают, в чем их минусы, и докажут, что могут по-другому. Считаю, на этот раз такой проблемы не было, мы совершили прыжок вперед. В прошлом году мы проиграли Швеции «-14», а на этот раз вечером после игры ко мне зашли тренер и менеджер шведов и сказали: «Сегодня нам повезло, что у вас Косоротов выбыл с ковидом, а у нас здорово сыграл вратарь Паличка». Расцениваю это как похвалу. Шаг вперед мы сделали и относительно кондиций. Хотя, конечно, «физика» закладывается в первую очередь в клубах, у нас для этого слишком мало времени. На сборах мы прежде всего работаем над тактикой, концепцией игры в обороне и атаке, разбираем соперников.

Работа без препонов

— Вы и игроки не раз говорили, что команда на правильном пути. Что дальше?

— Очень тяжело войти в элиту. Сейчас мы попали в топ-10 Европы, и много команд с более высоким рейтингом остались позади. Теперь нас уже никто не сможет недооценить. Но наш дальнейший путь я вижу светлым. Команда меня понимает, принимает мою систему игры, мою философию. На Евро я в этом еще раз убедился. Надо, чтобы сборная становилась лучше с каждым месяцем.

— Что бы вам хотелось изменить в работе со сборной?

— Конечно, мне бы хотелось больше времени уделять на подготовку. Сейчас у нас было 15 дней впервые за долгое время, и посмотрите на результат. А до этого у нас были отборочные игры с Фарерами в мае и дальше только товарищеские игры с Белоруссией в ноябре. Плюс летний сбор расширенного состава, куда не приехали игроки «Чеховских медведей» и легионеры. Еще хотелось бы, чтобы команду меньше критиковали без поводов. Потому что обычно я получаю ее на два-три дня — пара тренировок и матч. Это трудно.

— Как бы описали отношения с руководством ФГР?

— У нас есть полная поддержка со стороны федерации, в наш штаб верит команда. Нет никаких искусственных барьеров, которые нужно преодолевать. По итогам турнира у меня появилось несколько идей, которые мы обязательно обсудим в Москве с главой ФГР Сергеем Шишкаревым и гендиректором федерации Львом Ворониным. Это предложения, которые должны ускорить прогресс национальной команды и российского гандбола в целом.