Мужская сборная России провела последнюю тренировку в Новогорске и во вторник утром вылетает на чемпионат Европы.

Российские гандболисты только накануне поздно вечером вернулись домой из Хорватии, где провели два товарищеских матча с серебряными призерами Евро-2020. Последний этап пребывания на базе в Новогорске получился совсем кратким — в понедельник команда вышла на единственное занятие, а уже на следующий день отправится в путь до словацкого Кошице.

Именно в этом городе, который российские футбольные болельщики хорошо помнят с середины 90-х, сборная России проведет первый этап чемпионата Европы-2022. Нашими соперниками станут команды Литвы, Норвегии и Словакии.

Потери и находки

В чемпионате России матчи продолжались едва ли не до Нового года, но уже с 26 декабря игроки начали собираться в Новогорске. В расширенном составе 35 гандболистов, но окончательный почти вдвое меньше — 18 человек, из которых 16 будут попадать в заявку на игры.

За две недели команда успела пройти через многое, а ее главный тренер — заговорить по-русски. Как сказал журналистам Велимир Петкович перед началом общения, он впервые попробует дать интервью на русском языке.

— Я доволен тем, что мы успели сделать все, что планировали на эти две недели в Новогорске, условия здесь феноменальные, — заверил Петкович. — Смотрю на предстоящий турнир с оптимизмом, мы поедем в Словакию в хорошем настроении, атмосфера в команде тоже прекрасная.

Как и год назад перед чемпионатом мира в Египте, сборная не смогла избежать потерь в составе из-за травм. Например, перед вылетом в Хорватию расположение команды покинули правый полусредний Сергей Иванов и правый крайний Илья Демин, а на базе остались линейные Александр Ермаков, Радомир Врачевич и Вячеслав Касаткин, правый полусредний Дмитрий Киселев и левый полусредний Михаил Виноградов. Тренерам даже пришлось вызывать дебютанта — правого полусреднего Никиту Каменева. Поэтому тренировка в понедельник нужна была и для того, чтобы оценить состояние некоторых игроков.

— Ермакова мы попробовали на тренировке, он точно будет в заявке, это фантастический линейный, — сказал Петкович. — С Киселевым ситуация сложнее — все знают, что он значит для команды, он сам хочет играть, но травма не залечена.

По словам тренера, окончательный состав будет определен позднее, а в каком состоянии подойдут все его подопечные к чемпионату Европы, станет понятно только 13 января, в день первой игры.

В верном направлении

При этом Петкович по итогам игр с Хорватией уверен, что он и его команда идут в верном направлении. Да, первый из двух матчей в Осиеке россияне проиграли с разницей в шесть мячей — 24:30. Но во втором сумели не просто дать бой обладателям серебра Евро-2020, но и победить.

— С нетерпением ждем начала турнира, уже долго тренируемся вместе и хотим показать, что наработали, — говорит старожил национальной команды правый крайний Даниил Шишкарев. — В Хорватии первый матч получился смазанным, допустили много потерь. Но во втором команда показала, что может собраться и сыграть в лучший гандбол. То, что туда не смогла приехать сборная Боснии и мы из-за этого дважды встретились с хозяевами, даже в плюс. При всем уважении к боснийцам — у хорватов команда посерьезнее. Считаю их претендентами на медали предстоящего Евро, а с такими соперниками всегда приятно играть, это помогает раскрыть свой потенциал.

Интересно, что официальных задач перед сборной России на этот турнир не стоит. Хотя, конечно, все игроки, как и болельщики, прекрасно помнят провальный Евро-2020, где команда не смогла преодолеть даже барьер первого раунда. Теперь же и Петкович, и Шишкарев, и другие игроки говорят о том, что выход из группы — это задача-минимум. Главный тренер отмечает отличную атмосферу и подчеркивает — россияне не боятся никого из соперников.

— Группа не самая тяжелая, но в то же время и очень опасная, — считает разыгрывающий Дмитрий Житников. — Хотя календарь — лучше не придумаешь. Начинаем с Литвой, которая может преподнести сюрприз, но и мы на ней можем потренироваться. Потом Норвегия, которая на первом этапе часто играет неубедительно, так что можно и тут зацепиться за очки. А затем решающий матч со Словакией — с хозяевами всегда сложно, но при заполняемости зала 25 процентов трибуны не будут так давить.

Из группы выходят две команды, поэтому оптимальный сценарий — обыгрывать на старте литовцев, пробовать удивить норвежцев и не дать развернуться Словакии. А вот как выйдет на самом деле, станет понятно уже через неделю. В случае успеха сборная переберется в Братиславу на второй групповой этап.