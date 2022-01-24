Роман Остащенко: «За медали побороться не сможем, но это лучшее выступление сборной России за последние годы»
Во вторник сборная России после ничьей с Польшей и побед Швеции с Норвегией лишилась шансов на выход в полуфинал. После этого «СЭ» поговорил с левым крайним Романом Остащенко — о турнире, работе под началом Велимира Петковича, досаде от последних результатов и предстоящем матче с Германией.
— С начала турнира накопилась такая усталость, что эмоций почти уже нет, — начал Остащенко. — Естественно, огорчает, что у нас уже нет шансов попасть в полуфинал. Но все равно, хотя мы и не поборемся за медали, считаю, что это лучшее выступление сборной России на чемпионатах Европы за последние годы. Достаточно посмотреть, на каком месте мы были раньше и где находимся сейчас.
Пока не готовы вытягивать все концовки
— Для нас все решилось после ничьей с Польшей. Что скажете про этот матч?
— Действительно, обидный исход, потому что мы хотели выиграть и были уверены, что сильнее соперника.
— Результаты двух встреч подряд решались буквально на последней секунде. Огорчения было больше после поражения от Испании или после спасения с Польшей?
— Если честно, то и тот и тот результат очень обидные. Мы реально могли побеждать и тех и других соперников. Обязаны были это делать. Но чего-то нам пока не хватает, чтобы решать такие концовки. Вроде бы и настрой был, и подготовка хорошая, и все ребята бились до конца. В причинах будет разбираться уже тренерский штаб после турнира.
— С Испанией был момент, когда повели «плюс 4», но соперники быстро отыгрались. Разбирались, что произошло?
— На то они и действующие чемпионы Европы. Там сильный, грамотный тренер Хорди Рибера, он видит, как складывается игра, и моментально реагирует. У команды есть план А, план В, наверное, и план С тоже. Испанцы перестроились в защите, и это сработало. Ну и наших собственных ошибок никто не отменял. Мы поторопились, безусловно, сделали две потери подряд. Испания вернулась в игру и начала гнуть свою линию.
— Существует ли универсальный рецепт для таких ситуаций?
— Все приходит с опытом. Петкович работает с командой два года и за это время смог подвести нас к такому уровню. Но пока мы объективно не готовы вытягивать все такие золотые матчи, это приходит с работой. Надо продолжать — и все будет, уже в ближайшем будущем.
— Болельщики пишут, что дома уже «заканчивается валидол». Читаете соцсети во время соревнований?
— Да, я любитель почитать комментарии после матчей. Там иногда много «знатоков» собирается (смеется). Очень весело слушать людей, которые пишут о том, чего не знают, и даже близко к команде не были. Хотя большинство комментариев на этом Евро все равно положительные. Очень благодарен болельщикам, которые в нас верят.
Петкович — отличный мотиватор
— Кто из соперников на турнире произвел наибольшее впечатление?
— Мне очень нравятся норвежцы, хоть мы их и обыграли. Команда очень мастеровитая, на всех позициях звезды уровня Лиги чемпионов. Они, кстати, смогли обойтись вообще без потерь от ковида, это говорит о том, что в сборной собраны профессионалы на всех позициях. Плюс Норвегия в основном раунде начала добавлять — посмотрите, они уже и Испанию «прибрали», и одной ногой в полуфинале. Швеция тоже не очень сильно сыграла предварительный этап, а сейчас очень здорово идет. По себе скажу, что силы уже почти закончились, а они только сейчас выходят на пик формы.
— Чего не хватает нынешней сборной России?
— Стабильности. У нас все идет какими-то волнами — с норвежцами выдали отличный матч, со шведами провалились. Потом с испанцами сыграли достойно, хоть и уступили, с Польшей, считаю, снова провалились. Поднимаемся, но не можем закрепиться на этом уровне.
— А в целом вы довольны работой с Петковичем и его штабом?
— Мне комфортно, все устраивает. Например, если в ходе тренировки чего-то не понимаю, могу подойти и спросить, и в этом не будет ничего такого. Я всю жизнь работал с российскими специалистами, у нас все немного по-другому. И как человек Петкович очень хороший, с ним можно сесть, выпить кофе, пошутить, пообщаться на любые темы. Еще Велимир очень эмоциональный, мотивирует всегда и везде. И отличный психолог.
— Команде осталось провести один матч на турнире, вроде бы уже не имеющий турнирного значения. С чем подходите к Германии?
— Руководство национальной федерации перед началом поставило нам цель попасть в восьмерку лучших. А я в гандболе всю жизнь и привык: если есть задача, ее нужно выполнять. Поэтому с Германией будем биться до последнего, это даже не обсуждается.