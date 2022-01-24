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Роман Остащенко: «За медали побороться не сможем, но это лучшее выступление сборной России за последние годы»

Роман Остащенко подвел итоги выступления сборной России на чемпионате Европы по гандболу
Антон Бабошин
Корреспондент
Роман Остащенко.
Фото AFP
Роман Остащенко.
Фото ФГР
Роман Остащенко.
Фото ФГР
Роман Остащенко.
Фото Reuters
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Левый крайний сборной России — о предварительных итогах чемпионата Европы.

Во вторник сборная России после ничьей с Польшей и побед Швеции с Норвегией лишилась шансов на выход в полуфинал. После этого «СЭ» поговорил с левым крайним Романом Остащенко — о турнире, работе под началом Велимира Петковича, досаде от последних результатов и предстоящем матче с Германией.

— С начала турнира накопилась такая усталость, что эмоций почти уже нет, — начал Остащенко. — Естественно, огорчает, что у нас уже нет шансов попасть в полуфинал. Но все равно, хотя мы и не поборемся за медали, считаю, что это лучшее выступление сборной России на чемпионатах Европы за последние годы. Достаточно посмотреть, на каком месте мы были раньше и где находимся сейчас.

Роман Остащенко. Фото ФГР
Роман Остащенко.
ФГР

Пока не готовы вытягивать все концовки

— Для нас все решилось после ничьей с Польшей. Что скажете про этот матч?

— Действительно, обидный исход, потому что мы хотели выиграть и были уверены, что сильнее соперника.

— Результаты двух встреч подряд решались буквально на последней секунде. Огорчения было больше после поражения от Испании или после спасения с Польшей?

— Если честно, то и тот и тот результат очень обидные. Мы реально могли побеждать и тех и других соперников. Обязаны были это делать. Но чего-то нам пока не хватает, чтобы решать такие концовки. Вроде бы и настрой был, и подготовка хорошая, и все ребята бились до конца. В причинах будет разбираться уже тренерский штаб после турнира.

Россия&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 25:26. Остров невезения. Сборная России уступила Испании, не забив пенальти на последней секунде

— С Испанией был момент, когда повели «плюс 4», но соперники быстро отыгрались. Разбирались, что произошло?

— На то они и действующие чемпионы Европы. Там сильный, грамотный тренер Хорди Рибера, он видит, как складывается игра, и моментально реагирует. У команды есть план А, план В, наверное, и план С тоже. Испанцы перестроились в защите, и это сработало. Ну и наших собственных ошибок никто не отменял. Мы поторопились, безусловно, сделали две потери подряд. Испания вернулась в игру и начала гнуть свою линию.

— Существует ли универсальный рецепт для таких ситуаций?

— Все приходит с опытом. Петкович работает с командой два года и за это время смог подвести нас к такому уровню. Но пока мы объективно не готовы вытягивать все такие золотые матчи, это приходит с работой. Надо продолжать — и все будет, уже в ближайшем будущем.

— Болельщики пишут, что дома уже «заканчивается валидол». Читаете соцсети во время соревнований?

— Да, я любитель почитать комментарии после матчей. Там иногда много «знатоков» собирается (смеется). Очень весело слушать людей, которые пишут о том, чего не знают, и даже близко к команде не были. Хотя большинство комментариев на этом Евро все равно положительные. Очень благодарен болельщикам, которые в нас верят.

Роман Остащенко. Фото Reuters
Роман Остащенко.
Фото Reuters

Петкович — отличный мотиватор

— Кто из соперников на турнире произвел наибольшее впечатление?

— Мне очень нравятся норвежцы, хоть мы их и обыграли. Команда очень мастеровитая, на всех позициях звезды уровня Лиги чемпионов. Они, кстати, смогли обойтись вообще без потерь от ковида, это говорит о том, что в сборной собраны профессионалы на всех позициях. Плюс Норвегия в основном раунде начала добавлять — посмотрите, они уже и Испанию «прибрали», и одной ногой в полуфинале. Швеция тоже не очень сильно сыграла предварительный этап, а сейчас очень здорово идет. По себе скажу, что силы уже почти закончились, а они только сейчас выходят на пик формы.

— Чего не хватает нынешней сборной России?

— Стабильности. У нас все идет какими-то волнами — с норвежцами выдали отличный матч, со шведами провалились. Потом с испанцами сыграли достойно, хоть и уступили, с Польшей, считаю, снова провалились. Поднимаемся, но не можем закрепиться на этом уровне.

Польша&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 29:29 (13:12). Магия последних секунд. Россияне спасли ничью с Польшей

— А в целом вы довольны работой с Петковичем и его штабом?

— Мне комфортно, все устраивает. Например, если в ходе тренировки чего-то не понимаю, могу подойти и спросить, и в этом не будет ничего такого. Я всю жизнь работал с российскими специалистами, у нас все немного по-другому. И как человек Петкович очень хороший, с ним можно сесть, выпить кофе, пошутить, пообщаться на любые темы. Еще Велимир очень эмоциональный, мотивирует всегда и везде. И отличный психолог.

— Команде осталось провести один матч на турнире, вроде бы уже не имеющий турнирного значения. С чем подходите к Германии?

— Руководство национальной федерации перед началом поставило нам цель попасть в восьмерку лучших. А я в гандболе всю жизнь и привык: если есть задача, ее нужно выполнять. Поэтому с Германией будем биться до последнего, это даже не обсуждается.

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