Битва при Братиславе. Что ждет сборную России на втором этапе Евро

Российские гандболисты начнут основной раунд Евро 20 января.

Сборная России удачно начала мужской чемпионат Европы, проходящий в эти дни в Венгрии и Словакии. Перед стартом от команды Велимира Петковича не ждали многого, памятуя о том, что на прошлом турнире россияне проиграли все три матча в группе, а на Евро-2018 и вовсе не попали. Но в Кошице сборная неожиданно для многих выступила отлично.

Начав предварительный раунд с тяжелой победы над Литвой (29:27), где по ходу встречи команда едва не упустила преимущество в шесть мячей, россияне во втором туре обыграли Норвегию (23:22), считавшуюся главным фаворитом группы. В третьем матче сборная легко разгромила Словакию со счетом 36:27 и заняла первое место в группе. Но самое интересное на Евро только начинается.

Между первым и вторым

Основной раунд чемпионата Европы издавна считается настоящей «мясорубкой», выбраться откуда очень сложно. Даже увеличение количества участников с 16 до 24 команд не изменило регламент этой стадии — здесь по-прежнему собираются 12 лучших, разбитых на две группы, а вот дальше из них проходят только по две команды из каждого секстета. Еще двум участникам дается право сыграть в утешительном матче за пятое место.

Учитывая, что откровенно слабые команды отсеиваются на стартовом этапе, во втором едва ли не каждый матч может стать ключевым. Например, среди вышедших в основной раунд — в полном составе призеры последних чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр в Токио.

К тому же расширение Евро привело к тому, что из групп на первом этапе выходят по две команды, а не по три, как раньше. И уже на нынешнем турнире не смогли преодолеть этот барьер ряд сильных сборных. Например, «посеянные» из первой корзины Словения (серебро ЧМ-2017 и четвертое место на Евро-2020) и Португалия, два года назад ставшая шестой. Также за бортом турнира впервые в истории остались все хозяева, вслед за Словакией вылетела и Венгрия, плюс сильные сборные Сербии и Австрии.

Если же говорить об открытиях нынешнего Евро, то помимо России это команда Нидерландов. Голландцы, дебютировавшие на Евро только два года назад, на этот раз в группе обыграли Венгрию с Португалией. А их правый полусредний Кай Смитс из немецкого «Магдебурга» с 51 заброшенным мячом возглавляет список бомбардиров турнира.

Тяжелый календарь

Сборная России на этой стадии турнира не появлялась с 2016 года, поэтому остается среди соперников темной лошадкой. При этом очень важно, что наша команда впервые с 2002 года начала турнир с трех побед. На втором этапе результаты матчей с соперниками по группе, также прошедшими дальше, сохраняются. Поэтому выигрыш у Норвегии даст россиянам два очка уже в начале раунда.

Впрочем, это важный успех, но пока лишь локальный. С теми же двумя очками начнут основной раунд еще две команды — действующие чемпионы Европы, а также обладатели бронзы ЧМ-2021 и Олимпиады-2020 испанцы и традиционно входящие в число сильнейших немцы. Кроме них и Норвегии в группу II также попали вице-чемпионы мира шведы и поляки. Как сказал «СЭ» линейный россиян Павел Андреев, теперь каждый матч будет таким же, как против норвежцев.

Календарь основного этапа составлен таким образом, что в нашей группе командам предстоит начать с двух туров за два дня. При этом в соперниках у России по этим матчам — Швеция и Испания. Испанцы на предварительной стадии одержали три победы, а вот для скандинавов все складывалось сложнее. В последнем туре они едва не пропустили дальше Чехию, сыграв с ней вничью, и продолжили путь по турниру лишь за счет более результативной победы над аутсайдерами из Боснии и Герцеговины.

В третьем туре команду Петковича ждут соперники из Польши, а завершится этап матчем с Германией. И на первый взгляд расписание выглядит тяжелым, хотя и здесь есть свои плюсы. Начинать группу, конечно, лучше с положительного результата, а со шведами сейчас можно побороться — это показали гандболисты из Чехии. Следом игра против одного из главных фаворитов всего турнира — Испании, в которой у россиян еще теоретически может быть право на ошибку. Дальше матчи с Польшей и Германией. И конечно, будем надеяться и на то, что конкуренты тоже где-то потеряют очки: в 2020-м со стопроцентным результатом два раунда прошла только Норвегия, а Словения пробилась в полуфинал с двумя поражениями.

Еще один фактор, про который точно не стоит забывать, — коронавирус. Сборная России по ходу предварительного раунда потеряла четырех игроков. После первого тура из строя выбыл Евгений Дземин, затем к нему прибавились капитан команды Даниил Шишкарев и Андрей Верещагин, а уже после завершения матчей положительный тест сдал один из лучших бомбардиров команды Сергей Марк Косоротов. Все они остались в Кошице на самоизоляции. И если Дземин может успеть вернуться к началу основного раунда, то Шишкарев пропустит минимум одну игру, а Косоротов — две. Потери, конечно, есть и у других команд, например, немцы перед заключительной игрой первой стадии с Польшей лишились сразу пяти гандболистов. По регламенту штаб сборной может по ходу турнира сделать до шести замен, используя игроков из расширенного списка. Не исключено, что Петкович воспользуется такой возможностью.

Состав участников основного этапа

Группа I: Дания, Франция, Исландия, Нидерланды, Хорватия, Черногория

Группа II: Германия, Испания, Россия, Норвегия, Швеция, Польша



Расписание матчей сборной России на основном этапе

20 января. 17.30. Россия — Швеция

21 января. 17.30. Россия — Испания

23 января. 17.30. Польша — Россия

25 января. 20.00. Германия — Россия