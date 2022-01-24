Беда, но не катастрофа. Почему не стоит огорчаться непопаданию сборной России в полуфинал Евро

Взгляд корреспондента «СЭ» из Братиславы.

Старый советский анекдот гласил: «В чем разница между бедой и катастрофой? Представьте, что заболела ваша тетя — это беда, но не катастрофа. А теперь представьте, что разбился самолет с членами Политбюро. Это катастрофа, но не беда». Посмотрев все матчи сборной России на мужском чемпионате Европы, можно сделать вывод — как бы ни закончился последний матч с Германией, Евро-2022 можно признать успешным.

Задача-максимум

Да, результаты предварительного этапа намекали, что команда способна на многое. Возможно, и на большее, чем мы в итоге получили в основном раунде. Вступив в него с двумя очками, российские гандболисты лишились шансов на плей-офф за тур до конца. А как знал еще Штирлиц, запоминается последнее. Но эта локальная неудача не отменяет того, что сборная движется в верном направлении.

Давайте перенесемся немного назад во времени и вспомним, с какой предысторией россияне приехали на этот Евро. Отмотав пленку на два года назад, мы увидим, что команда Дмитрия Торгованова проиграла все три встречи на предварительном этапе и заняла 22-е место из 24 участников. А в 2018-м Россия и вовсе пропустила турнир, впервые в истории.

Когда вообще у нас были успехи в мужском гандболе за последние годы? Да, Россия — двукратный чемпион мира, чемпион Европы, победитель Олимпиады. Но все эти свершения остались еще в прошлом веке. В плей-офф на «Европе» мы не попадали с 2006-го, на «мире» за последние 10 лет оказались в десятке только в 2013-м, на Игры и вовсе не ездили с 2008-го.

Поэтому коллеги всерьез задают игрокам мужской национальной команды вопросы в духе: «Не смущают ли вас победы женской сборной и то, что девушкам гораздо больше внимания?» А когда перед началом этого турнира глава ФГР Сергей Шишкарев сказал, что ставит россиянам задачу оказаться в топ-8, у болельщиков это вызвало скептические усмешки. Нам бы во вторую стадию пройти, говорили многие.

Да и натужная победа над скромной Литвой заставляла задуматься. Соперник, далекий от мировой элиты, почти отыграл у нас отставание в пять мячей за 10 минут. Главный тренер литовцев на пресс-конференции утверждал: длись игра чуть дольше, и победитель был бы другим. А в российской раздевалке все и так чувствовали себя, будто проиграли.

Но затем мы увидели — в хорошие дни Россия вполне способна на равных бороться с грандами. Мы вырвали победу у Норвегии, не оставили шансов Словакии на домашней арене, на равных боролись с победителями двух последних Евро испанцами. И поэтому горькое послевкусие, оставшееся у многих, — оно ведь не оттого, что команда играла плохо. А оттого, что могла бы и лучше. Чувствуете разницу?

Мощный старик

Нужно особо поговорить и о роли личности в истории. В нашей истории это тренер Велимир Петкович. Опытный специалист с немецким паспортом принял сборную как раз после провала в 2020-м. Не побоявшись в 64 года бросить вызов в том числе и самому себе, ведь до этого он не тренировал за пределами Германии. Позже он возглавил и московский ЦСКА.

И стоит признать, что за эти два года он успел многое — омолодить состав, перестроить игру, а главное — и это говорят все, кто так или иначе связан с национальной командой, — начал менять психологию. Петкович часто вспоминает «русский менталитет» и старается вселить в игроков уверенность в собственных силах. И уже на прошлогоднем чемпионате мира его подопечным удалось обыграть Словению, бронзового призера ЧМ-2017 и полуфиналиста Евро-2020. Теперь же мы увидели продолжение поступательного развития.

Есть, конечно, и проблемы. Например, отсутствие стабильности — на один отличный матч у россиян приходится один-два посредственных. Команда чаще, чем хотелось бы, влезает в напряженные концовки, где выплывать удается не всегда. Только на нынешнем турнире так заканчивались четыре встречи из шести проведенных — с Литвой удалось переломить неблагоприятно складывающийся матч, у Норвегии выгрызли победу. Но, с другой стороны, у той же Испании вели «+4» по ходу второго тайма и проиграли, да еще и не забили семиметровый на последней секунде. С Польшей могли спокойно решать все задолго до последних минут, но пришлось спасаться броском Косоротова тоже в заключительные мгновения.

Опытный Петкович понимает, что в его распоряжении игроки не такого высокого класса, как у маститых оппонентов. И строит игру от печки, то есть от обороны. Зацементировать свои ворота, побороться, лечь костьми на линии, тогда появятся шансы в атаке. Иногда это срабатывает. Но в некоторых матчах отчетливо видно недостаток именно атакующих вариантов. Выбыл с ковидом Сергей Марк Косоротов, и россияне выдавали длительные отрезки без голов со Швецией (самый неудачный матч на этом Евро) и Испанией, которую вроде бы сдержали в обороне, но забить больше соперника не смогли. А иногда бывает, что и защита с вратарями проводят не лучший матч, как с Польшей, и тогда план на игру начинает «гореть» на глазах.

Впрочем, вряд ли сейчас стоит совершать поспешные движения и требовать, например, смены Петковича на кого-то другого. Видно, что у него и команды точно есть «химия» — глядя на эмоционального специалиста, порой забываешь, что ему под 70. Скорее хочется воскликнуть, как герою Ильфа и Петрова: «А вы знаете, кто этот мощный старик?» Сборная под его руководством не всегда побеждает, набивает шишки, но продолжает прогрессировать. А это самое важное. Опыт — сын ошибок трудных. Его мы набираем. Значит, есть шанс, что появится и гений — парадоксов друг.