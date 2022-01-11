Ждет ли сборную России европейское возрождение? Расклады на ЧЕ по гандболу

В Венгрии и Словакии 13 января стартует первенство континента для мужских команд.

В мире гандбола к чемпионатам Европы отношение особенное. Поскольку все ведущие команды и так представляют Старый Свет, на континентальных турнирах уровень конкуренции и плотность игры почти всегда заметно выше, чем на чемпионатах мира и даже на Олимпиадах. Решающим может стать буквально каждый матч.

На Евро-2020 это сполна ощутила сборная России. Тот чемпионат стал первым, на котором сыграли не 16 сборных, а 24, но отечественным болельщикам он запомнился не этим. А тремя поражениями в трех матчах и 22-м итоговым местом. Да, тогда команда уступила всего в один мяч Венгрии и долго вела по ходу встречи с Данией, но, как давно известно, обстоятельства забываются, а результат остается.

Мы ждем перемен

Наверное, тот провал стал в каком-то смысле дном, от которого нужно было оттолкнуться. Именно после Евро-2020 в сборную России впервые пришел иностранный тренер — опытный Велимир Петкович. Он постепенно начал перестраивать команду, омолаживать состав, а еще работать над психологией подопечных.

— Велимир часто повторяет, что по «физике» наша сборная мало кому уступает, а вот ментально порой мы проседаем, — сказал «СЭ» капитан национальной команды Даниил Шишкарев перед отлетом в Словакию. — Петкович старается создать в сборной такую атмосферу, чтобы раскрепостить всех, раскрыть таланты ребят. И именно с таким прицелом мы готовились и к этому Евро.

Первые результаты работы Петковича можно было оценить на прошлогоднем чемпионате мира. Было очевидно, что команде не хватает стабильности, что местами игра сырая, но ни о какой обреченности на площадке речи не шло. Например, россияне уверенно обыграли сильную команду Словении, отобрали очки у белорусов, разгромили македонцев.

Поэтому на нынешний Евро команда Петковича поедет с целью закрыть гештальт двухлетней давности. Хотя, как и год назад, у сборной есть проблемы с составом. На ЧМ-2021 мы поехали с одним номинальным разыгрывающим, а теперь на товарищеские матчи с Хорватией перед Евро в распоряжении Петковича остался единственный линейный — Павел Андреев. Но в коротком промежутке между играми в Осиеке и отъездом в Кошице штаб сборной успел просмотреть остававшихся на базе Александра Ермакова и Радомира Врачевича и принять по ним положительное решение. Как и по левому полусреднему Михаилу Виноградову.

А вот правый полусредний Дмитрий Киселев и еще один линейный Вячеслав Касаткин из-за проблем со здоровьем не смогли попасть в заявку. Правый полусредний Сергей Иванов и правый крайний Илья Демин лишились шансов сыграть на Евро еще до выезда в Хорватию.

Начнем в Кошице

Главной переменой в регламенте чемпионатов Европы после расширения турнира стало то, что теперь на первом этапе из каждой группы дальше проходят по две команды, а не по три, как раньше. Поэтому уже стартовый этап обещает быть напряженным.

При этом жребий в целом был к россиянам благосклонен. Сборная начнет турнир матчем с Литвой, которая не очень хорошо знакома даже тем, кто интересуется гандболом. Во втором туре нас ждет главный фаворит группы — Норвегия. А, пожалуй, ключевой на этой стадии станет встреча с хозяевами Евро — словаками.

Со Словакией россияне, к слову, встречались совсем недавно — в отборе к Евро-2020. И тогда в выездном матче в Прешове Россия выиграла в очень напряженной борьбе и всего в один мяч. Если все сложится и команда Петковича пройдет в следующий раунд, то там все будет уже максимально серьезно — матчи с топ-соперниками, среди которых будут и действующий чемпион Европы Испания, и вице-чемпион мира Швеция, и Германия.

— Сложно сказать, какой результат можно будет счесть удачным, — говорил Петкович в понедельник. — Уверен, что нам по силам преодолеть первую стадию, это задача-минимум, а там посмотрим, какие соперники нам достанутся. Но мы не боимся никого из оппонентов. Мы только что обыграли Хорватию, которая на любом турнире, будь то чемпионат мира или Европы, претендует на медали.

Состав сборной России:

Вратари: Андрей Верещагин («Пермские медведи»), Артем Грушко («Чеховские медведи»), Виктор Киреев (ЦСКА).

Левые крайние: Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока (ЦСКА).

Правые крайние: Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарев (оба — «Чеховские медведи»).

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба — «Чеховские медведи»), Радомир Врачевич («Виктор»).

Правые полусредние: Никита Каменев, Александр Котов (оба — «Чеховские медведи»).

Левые полусредние: Михаил Виноградов («Брегенц» Австрия), Евгений Дземин («Чеховские медведи»), Сергей Марк Косоротов («Висла», Польша), Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Белоруссия).

Разыгрывающие: Валентин Воробьев (ЦСКА), Дмитрий Житников («Висла», Польша).

Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фитилев (тренер вратарей).

Расписание матчей на первом этапе

13 января. 20.00. Россия — Литва

15 января. 22.30. Норвегия — Россия

17 января. 20.00. Словакия — Россия