Велимир Петкович: «Польше очень помог второй вратарь»

Главный тренер сборной России Велимир Петкович после ничьей с Польшей (29:29) в основном раунде Евро-2020, добытой благодаря голу Сергея Марка Косоротова на последней секунде игры, отметил характер своей команды.

— Тяжело кратко подвести итоги, особенно после такого матча, — сказал Петкович. — Я знал, что игра будет именно такой, очень трудной для нас. Польша сильный соперник, и вышла с очень хорошим настроем. Мы хорошо начали первый тайм, разыгрывали мяч и добились перевеса в три мяча. Но затем у нас возникли трудности с тем, чтобы пробить запасного вратаря соперников. Он сделал много хороших сэйвов, этого мы не ожидали. И помог своей команде не только сравнять счет, но и выйти вперед. Но я горд тем, что моя команда до конца демонстрировала свой характер, чего мы часто не видели у сборной России в предыдущие годы.

Напомним, что после ничьей с Польшей россияне лишились шансов сыграть в полуфинале, но сохраняют возможность попасть в число участников матча за пятое место.