Россия победила Словакию в матче чемпионата Европы по гандболу

Мужская сборная России одержала третью победу подряд на предварительном этапе чемпионата Европы по гандболу. Россияне разгромили сборную Словакии со счетом 36:27.

Самым результативным игроком матча стал словак Якуб Прокоп, который отличился восемь раз. У россиян больше всех мячей забросил Сергей Марк Косоротов (7).

В первом матче ЧЕ россияне обыграли Литву со счетом 29:27, во втором — Норвегию (23:22).

Таким образом, Россия обеспечила себе первое место в группе F и пробилась в основной раунд турнира.

Последний раз на чемпионатах Европы Россия выигрывала три стартовых матчах в 2000 году.

Гандбол

Кошице (Словакия)

Чемпионат Европы. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа F

Словакия — Россия — 27:36 (9:19)

17 января. Steel Arena.