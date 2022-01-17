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Сегодня, 21:27

Россия победила Словакию в матче чемпионата Европы по гандболу

Иван Шитик
Корреспондент
Разыгрывающий сборной России Дмитрий Житников.
Фото Reuters

Мужская сборная России одержала третью победу подряд на предварительном этапе чемпионата Европы по гандболу. Россияне разгромили сборную Словакии со счетом 36:27.

Самым результативным игроком матча стал словак Якуб Прокоп, который отличился восемь раз. У россиян больше всех мячей забросил Сергей Марк Косоротов (7).

В первом матче ЧЕ россияне обыграли Литву со счетом 29:27, во втором — Норвегию (23:22).

Таким образом, Россия обеспечила себе первое место в группе F и пробилась в основной раунд турнира.

Последний раз на чемпионатах Европы Россия выигрывала три стартовых матчах в 2000 году.

Гандбол

Кошице (Словакия)

Чемпионат Европы. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа F

Словакия — Россия — 27:36 (9:19)

17 января. Steel Arena.

Сборная России по гандболу
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