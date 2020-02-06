Сергей Шишкарев: «Мы находимся на дне, дальше падать некуда»

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что ряд игроков сборной России никогда не будет включен в состав национальной команды из-за провального выступления на чемпионате Европы, который прошел в январе 2020 года. Россияне заняли 22-е место из 24 команд.

— Назвать выступление мужчин на чемпионате Европы провальным — значит ничего не сказать. Это худшее выступлений сборной за всю историю ее существования. Могу с горечью сказать, что разговор сегодня был откровенным, не переходя на личности. Главной задачей исполкома было поставить диагноз, определить, чем болен мужской гандбол сегодня, — цитирует Шишкарева ТАСС.

К сожалению, есть большие претензии к ряду игроков. Порядка пяти человек, которые выступали на чемпионате Европы, никогда вызываться в сборную больше не будут, по крайней мере, при моем руководстве федерацией. У этих игроков полностью отсутствовало понятие «Родина». Надевая майку сборной, игроки надевают на себя и большую ответственность за страну, болельщиков, за тех, кто годами готовил их и в детском, и в юношеском спорте.

Отставка Эдуарда Кокшарова принята. Решения по новому главному тренеру нет. На следующей неделе соберемся по этому вопросу активом исполкома и тренерским советом. Мы находимся на дне, дальше падать некуда. Не позже 1 апреля мы вынуждены определиться с кадрами, в том числе и с именем главного тренера мужской сборной. Надеюсь, что не позже 1 апреля назначим, есть круг претендентов. Мы рассматриваем кандидатуры Воронина, Торгованова, Максимова и ряда иностранных тренеров. Есть еще четыре иностранных соискателя, но в целом их больше.