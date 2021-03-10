Россия удержала победу над Чехией в отборе чемпионата Европы
21:11
Сборная России обыграла Чехию в матче отборочного турнира мужского чемпионата Европы — 28:27. По ходу встречи россияне вели с разницей «+5», чехи сократили отставание, но все равно уступили.
Сборная России после трех игр занимает первое место в группе с двумя победами и ничьей.
Чемпионат Европы
Мужчины
Отборочный раунд. Группа 3
Россия — Чехия — 28:27 (14:13)
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