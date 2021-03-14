Россия сыграла вничью с Чехией в отборе чемпионата Европы

Сборная России сыграла вничью с Чехией в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 27:27. После четырех игр россияне лидируют в таблице группы 3 с 6 очками: двумя победами и двумя ничьими.

Второй идет Украина (5 очков), третьей Чехия (3), Фареры замыкают таблицу с нулем очков.

В следующем матче Россия сыграет с Фарерами 28 апреля.

Чемпионат Европы

Мужчины

Отборочный раунд. Группа 3

Чехия — Россия — 27:27 (16:14)