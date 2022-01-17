Словакия — Россия, чемпионат Европы по гандболу: во сколько начало и где смотреть

В понедельник, 17 января, состоится очередной тур чемпионата Европы по гандболу. Сборная России в третьем матче на турнире сыграет против Словакии, начало встречи в 20.00 по московскому времени.

В первом матче ЧЕ россияне обыграли Литву со счетом 29:27, во втором — Норвегию (23:22).

Состав сборной России на чемпионат Европы можно посмотреть здесь.

Вся основная информация о турнире — по этой ссылке.

Следить за матчем Словакия — Россия можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.