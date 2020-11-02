Россия начала подготовку к матчам с Украиной

В подмосковном Новогорске стартовал сбор национальной команды России. Тренер по ОФП мужской сборной и ЦСКА Вадим Попов рассказал, как проходит подготовка гандболистов к предстоящим матчам против Украины.

— После заезда игроки прошли ряд тестов на работоспособность. Результаты показали, что все ребята находятся в хорошей физической форме! Здесь нет ничего неожиданного, ведь сезон начался давно, много матчей было сыграно. Сейчас нам важно только привести кондиции игроков к общему знаменателю: с одними поработать над беговой подготовкой, с другими — над силовой, с третьими — над выносливостью, — сказал Попов. — Много времени уделяется и тактической подготовке игроков: построению командных связей, ведется работа над сыгранностью коллектива. Ход подготовки мы оцениваем позитивно.

Матчи сборных России и Украины в рамках отборочного этапа на чемпионат Европы-2022 пройдут в Минске 5 и 7 ноября. (Александр Акимов)