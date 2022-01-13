Гандбол
Чемпионат Европы
Новости Таблицы Календарь / результаты Женщины
Главная
Гандбол
Чемпионат Европы
Мужчины

Сегодня, 09:35

Россия — Литва, чемпионат Европы по гандболу: во сколько начало и где смотреть

Сергей Ревенко
Корреспондент
Игрок сборной России по гандболу.
Фото rushandball.ru

Сегодня, 13 января, стартует чемпионат Европы по гандболу. Сборная России в своем первом матче на турнире сыграет против Литвы, начало встречи в 20.00 по московскому времени.

В предварительном раунде российская сборная играет в группе F против таких команд, как Литва, Норвегия и Словакия.

Состав сборной России на чемпионат Европы можно посмотреть здесь.

Вся основная информация о турнире — по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Литва можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Гандбол
Сборная России по гандболу
0
Читайте также
«Были слышны разговоры, что из-за меня гибнут люди». Звезда казахских ММА завершил карьеру после атаки ОМОНа
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России по гандболу объявила состав на чемпионат Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости