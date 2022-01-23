Разыгрывающий сборной России по гандболу сдал положительный тест на коронавирус

Валентин Воробьев отправляется на карантин?



Тест на ковид, сданный в субботу разыгрывающим сборной России, дал положительный результат. Симптомов заболевания у игрока нет. В соответствии с регламентом турнира, он покинет командный отель и отправится в изоляцию.#EHFEuro2022 pic.twitter.com/AMRIBSajum