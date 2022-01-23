Разыгрывающий сборной России по гандболу сдал положительный тест на коронавирус
Разыгрывающий сборной России Валентин Воробьев получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба Федерации гандбола страны.
Воробьев точно пропустит оставшиеся матчи основного раунда — со сборными Польши и Германии.
Ранее коронавирусный карантин покинули Сергей Марк Косоротов и Андрей Верещагин.
Валентин Воробьев отправляется на карантин?— Гандбол России (@rushandball) January 23, 2022
Тест на ковид, сданный в субботу разыгрывающим сборной России, дал положительный результат. Симптомов заболевания у игрока нет. В соответствии с регламентом турнира, он покинет командный отель и отправится в изоляцию.#EHFEuro2022 pic.twitter.com/AMRIBSajum
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