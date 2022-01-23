Гандбол
Чемпионат Европы
Новости Таблицы Календарь / результаты Женщины
Главная
Гандбол
Чемпионат Европы
Мужчины

Сегодня, 16:57

Разыгрывающий сборной России по гандболу сдал положительный тест на коронавирус

Иван Шитик
Корреспондент

Разыгрывающий сборной России Валентин Воробьев получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба Федерации гандбола страны.

Воробьев точно пропустит оставшиеся матчи основного раунда — со сборными Польши и Германии.

Ранее коронавирусный карантин покинули Сергей Марк Косоротов и Андрей Верещагин.

Сборная России по гандболу
1
0
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
В оргкомитете Олимпиады в Пекине рассказали о борьбе с манипуляциями с тестами на ковид
Дубов сдал два отрицательных теста на коронавирус и сможет играть без маски на щахматном турнире в Вейк-ан-Зее
Польховский — о Латыпове: «Ковид так просто не проходит»
Врач олимпийской сборной России: «Шахматист Дубов должен был играть в маске»
У участников предстоящей Олимпиады в Пекине выявлены 72 случая коронавируса
Страшный коронавирус давно прошел. Пора перестать переносить матчи из-за простуды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Исландии обыграла Францию на чемпионате Европы по гандболу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости