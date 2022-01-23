Петкович продолжит возглавлять мужскую сборную России после чемпионата Европы

Немецкий тренер югославского происхождения Велимир Петкович продолжит возглавлять мужскую сборную России по гандболу после чемпионата Европы.

«Команда оставляет самое приятное впечатление, впервые за шесть с половиной лет, что я работаю в федерации, мне не стыдно за мужскую сборную России. Я получаю огромное количество звонков поддержки, многие болельщики поняли, что мужской гандбол ничем не хуже, чем женский, и если команда играет по-настоящему — с волей, с отдачей, с желанием победить, то такие матчи можно смотреть с удовольствием.

Нет никаких сомнений в компетенции Велимира, в его желании работать. Очевидно, что он умеет поднимать ребят на баррикады, выжимать из команды все. Я вижу взаимное доверие, это дорогого стоит», — сказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев ТАСС.

В воскресенье российские гандболисты сыграли вничью с поляками в матче основного раунда чемпионата Европы, что лишило их возможности выйти в полуфинал турнира. Сборная сохраняет шанс занять пятое место. Два года назад, на прошлом чемпионате Европы, россияне заняли 22-е место.