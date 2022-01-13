Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович назвал основную задачу команды на чемпионате Европы, который пройдет в Венгрии и Словакии.

«Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поставил задачу попасть в топ-8? Я тоже люблю ставить высокие цели. Как еще мотивировать игроков? Я всегда настроен оптимистично, хотя порой надо оставаться и реалистом. Всем известно, насколько высок уровень европейского первенства, как много сильных сборных принимают в нем участие. Поэтому сейчас обязательная задача — пробиться в основной раунд. Если это удастся, там, скорее всего, мы сразимся с командами Испании, Швеции, Германии и, надеюсь, Белоруссии. Все знают, что это очень серьезные соперники. Впрочем, из-за пандемии сейчас сложно сказать, в каких они будут составах к тому времени. Думаю, на предстоящем турнире нас вообще ждет много сюрпризов.



Во время квалификации я все время твердил, как важно занять первое место, потому что оно может дать преимущество при жеребьевке финальной стадии. Рад, что игроки прислушались ко мне и выложились по максимуму, в том числе в заключительном матче на Фарерах. Группой мы довольны — сравните с квартетом, где оказались Франция, Хорватия и Сербия. У нас серьезные конкуренты, но это не хорваты, французы или шведы. Однако я не хочу провоцировать соперников и говорить, что нам повезло и у нас легкая группа», — приводит Handballfast слова Петковича.

Чемпионат Европы по гандболу пройдет с 13 по 30 января. В предварительном раунде сборная России сыграет в группе F с командами Литвы, Норвегии и Словакии. Сегодня, 13 января россияне проведут первый матч на турнире против литовцев, начало встречи — в 20.00 (мск).