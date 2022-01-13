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Сегодня, 12:16

Петкович: «Обязательная задача сборной России на чемпионате Европы — пробиться в основной раунд»

Главный тренер сборной России по гандболу назвал основную задачу команды на чемпионате Европы
Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович назвал основную задачу команды на чемпионате Европы, который пройдет в Венгрии и Словакии.

«Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поставил задачу попасть в топ-8? Я тоже люблю ставить высокие цели. Как еще мотивировать игроков? Я всегда настроен оптимистично, хотя порой надо оставаться и реалистом. Всем известно, насколько высок уровень европейского первенства, как много сильных сборных принимают в нем участие. Поэтому сейчас обязательная задача — пробиться в основной раунд. Если это удастся, там, скорее всего, мы сразимся с командами Испании, Швеции, Германии и, надеюсь, Белоруссии. Все знают, что это очень серьезные соперники. Впрочем, из-за пандемии сейчас сложно сказать, в каких они будут составах к тому времени. Думаю, на предстоящем турнире нас вообще ждет много сюрпризов.

Во время квалификации я все время твердил, как важно занять первое место, потому что оно может дать преимущество при жеребьевке финальной стадии. Рад, что игроки прислушались ко мне и выложились по максимуму, в том числе в заключительном матче на Фарерах. Группой мы довольны — сравните с квартетом, где оказались Франция, Хорватия и Сербия. У нас серьезные конкуренты, но это не хорваты, французы или шведы. Однако я не хочу провоцировать соперников и говорить, что нам повезло и у нас легкая группа», — приводит Handballfast слова Петковича.

Чемпионат Европы по гандболу пройдет с 13 по 30 января. В предварительном раунде сборная России сыграет в группе F с командами Литвы, Норвегии и Словакии. Сегодня, 13 января россияне проведут первый матч на турнире против литовцев, начало встречи — в 20.00 (мск).

Источник: https://handballfast.com/news/49212-velimir-petkovic-lyublyu-vysokie-celi-i-vsegda-optimisticen-xotya-poroi-nado-ostavatsya-realistom
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